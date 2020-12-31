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Угода ЄС і Великобританії про відносини після Brexit вступила в силу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Угода про торгівлю та співробітництво Європейського Союзу та Великої Британії після виходу останньої з ЄС набула чинності. Королева Великої Британії Єлизавета Друга поставила печатку на документі в ніч на четвер, 31 грудня. Декількома годинами раніше угода Лондона і Брюсселя про відносини після Brexit була схвалена обома палатами британського парламенту, передає УНН із посиланням на DW.

Угода ЄС і Великобританії про відносини після Brexit вступила в силу

Всі 27 країн-учасниць Євросоюзу на рівні Комітету постійних представників (COREPER) 29 грудня схвалили тимчасове застосування угоди з 1 січня 2021 року. Наступного дня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і голова Євроради Шарль Мішель підписали документ, пізніше це зробив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Європарламент ж ратифікує угоду по Brexit заднім числом на початку 2021 року.

Угода про двосторонню торгівлю була досягнута 24 грудня, лише за кілька днів до виходу Великої Британії з європейського внутрішнього ринку. Воно передбачає вільну торгівлю і відсутність митних зборів. Крім того, в ній прописані положення, що стосуються майбутньої співпраці Брюсселя і Лондона в сфері поліції та юстиції, а також соціального забезпечення громадян обох сторін.

Велика Британія вийшла з Євросоюзу в січні 2020 року, через 43 місяці після перемоги прихильників Brexit на референдумі 2016 року. А 31 грудня 2020 року завершається перехідний період, під час якого Лондон зберігає доступ до внутрішнього європейського ринку і залишається в митному союзі. При цьому британська сторона зобов’язана дотримуватися правил Євросоюзу в усіх сферах, однак не бере участі в прийнятті рішень в ЄС.

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