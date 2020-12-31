Соглашение ЕС и Великобритании об отношениях после Brexit вступило в силу

Все 27 стран-участниц Евросоюза на уровне Комитета постоянных представителей (COREPER) 29 декабря одобрили временное применение соглашения с 1 января 2021 года. На следующий день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали документ, позже это сделал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Европарламент же ратифицирует соглашение по Brexit задним числом в начале 2021 года.

Соглашение о двусторонней торговле была достигнута 24 декабря, всего за несколько дней до выхода Великобритании из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в ней прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.

Великобритания вышла из Евросоюза в январе 2020 года, через 43 месяца после победы сторонников Brexit на референдуме 2016 года. А 31 декабря 2020 года завершается переходный период, во время которого Лондон сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынка и остается в таможенном союзе. При этом британская сторона обязана соблюдать правила Евросоюза во всех сферах, однако не участвует в принятии решений в ЕС.