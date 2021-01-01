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Британія офіційно завершила свій розрив із ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Велика Британія залишила внутрішній ринок та Митний союз ЄС. Тепер відносини між Лондоном і Брюсселем регулює укладена минулого тижня угода. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

Британія офіційно завершила свій розрив із ЄС

"Велика британія завершила свій розрив з Європейським Союзом, залишивши внутрішній ринок та Митний союз ЄС. У четвер, 31 грудня, о 23:00 (за місцевим часом, з опівночі - за середньоєвропейським - ред.) завершився перехідний період, пов'язаний із Brexit, а з 1 січня почала діяти угода про торгівлю та співпрацю між Великою Британією і Євросоюзом", - йдеться у повідомленні.

Сполучене Королівство вийшло з ЄС 31 січня 2020 року, однак упродовж перехідного періоду, що тривав до кінця минулого року, залишалося частиною внутрішнього ринку та Митного союзу ЄС.

"Це прекрасний момент для цієї країни. Наша свобода - у наших руках, і тепер від нас залежить, як цим максимально скористатися", - сказав прем'єр-міністр країни Борис Джонсон у своєму новорічному зверненні до британського народу. Він додав, що тепер Велика Британія може робити деякі речі по-іншому і "за необхідності краще за наших друзів в ЄС".

Вказується, що жодних великих урочистостей з нагоди остаточного розриву з ЄС у країні не відбувалося, з огляду на епідемію коронавірусу, повідомляє інформагентство dpa.

Як повідомлялося раніше в УНН, угода ЄС і Великої Британії про відносини після Brexit вступила в силу.

Угода про двосторонню торгівлю була досягнута 24 грудня, лише за кілька днів до виходу Великої Британії з європейського внутрішнього ринку. Воно передбачає вільну торгівлю і відсутність митних зборів. Крім того, у ній прописані положення, що стосуються майбутньої співпраці Брюсселя і Лондона у сфері поліції та юстиції, а також соціального забезпечення громадян обох сторін.

Велика Британія вийшла з Євросоюзу в січні 2020 року, через 43 місяці після перемоги прихильників Brexit на референдумі 2016 року. А 31 грудня 2020 року завершився перехідний період, під час якого Лондон зберігав доступ до внутрішнього європейського ринку і залишався у митному союзі. 

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