Brent торгуется выше 60 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в пятницу утром выросли в цене до 60,01 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,15%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 55,37 доллара за баррель, прибавив 0,04%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.