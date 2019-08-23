Brent торгуется выше 60 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,15%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 55,37 доллара за баррель, прибавив 0,04%.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.