Brent торгується вище 60 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 60,01 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,15%.
При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 55,37 долара за барель, додавши 0,04%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.