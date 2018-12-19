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Фокс Ньюс

Brent торгуется выше 56 долл. за баррель

Киев • УНН

 • 8794 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром выросли в цене до 56,59 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Brent торгуется выше 56 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,59%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,53 доллара за баррель, прибавив 0,63%.

Добавим, члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в следующем году.

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