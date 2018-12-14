Brent подешевела до 60,98 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в пятницу утром упали в цене до 60,98 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,76%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,33 доллара за баррель, потеряв 0,48%.
Добавим, члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в следующем году.