Brent подешевшала до 60,98 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у п'ятницю зранку впали в ціні до 60,98 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,76%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 52,33 долара за барель, втративши 0,48%.
Додамо, члени ОПЕК і країни, що не входять до картелю, домовилися про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.