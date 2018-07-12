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Бренд "Коктебель" интегрирует украинцев в европейскую культуру потребления вина - Безуглый

Бренд "Коктебель" интегрирует украинцев в европейскую культуру потребления вина - Безуглый

Киев  •  УНН

 • 68271 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Украина сегодня активно включается в европейскую культуру потребления вина. Об этом в комментарии УНН рассказал директор по маркетингу компании Beverage Trading Company (BTC) Алексей Безуглый.

По его словам, в Европе вино воспринимают не только как напиток по особому случаю, но и как продукт питания.

“Поэтому восприятие напитка и культура его потребления диктуют нам новые вкусовые вариации и помогают формировать правильный ассортимент. Так исторически сложилось, что украинская кухня хорошо сочетается с крепкими напитками. Но в эпоху глобализации, когда блюда европейской кухни все чаще появляются на столах украинских хозяек — вино становится неотъемлемой частью трапезы как сопутствующий продукт питания. И именно сухие вина лучше подходят для повседневного сочетания с едой”, — рассказал Безуглый.

Активно знакомит украинцев с мировой культурой потребления вина отечественный бренд “Коктебель”, добавил Безуглый. Развенчивает мифы советского восприятия напитка, запуская множество медиапроектов в образовательных целях, пояснил он.

“Мы говорим о сортовых различиях винограда и знакомим потребителя с лучшими сочетаниями блюд к каждому из наших вин. Раскрываем секреты виноделия и, самое главное, выстраиваем понимание украинского потребителя, вино — это традиционная составляющая обеда и ужина на каждый день. „Коктебель“ — это марка, которая дает понимание своих корней и истоков, понимание себя в сегодняшнем мире, понимание того, куда мы идем!”, — отметил Безуглый.

Как писал УНН, украинские вина “Коктебель” получили мировое признание.

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