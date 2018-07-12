Бренд "Коктебель" інтегрує українців у європейську культуру споживання вина - Безуглий
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Україна сьогодні активно включається в європейську культуру споживання вина. Про це у коментарі УНН розповів директор з маркетингу компанії Beverage Trading Company (BTC) Олексій Безуглий.
За його словами, у Європі вино сприймають не лише як напій з особливої нагоди, а й як продукт харчування.
“Тому сприйняття напою і культура його споживання диктують нам нові смакові варіації і допомагають формувати правильний асортимент. Так історично склалося, що українська кухня добре поєднується з міцними напоями. Але в епоху глобалізації, коли страви європейської кухні все частіше з’являються на столах українських господинь — вино стає невід’ємною частиною трапези як супутній продукт харчування. І саме сухі вина якнайкраще підходять для повсякденного поєднання з їжею”, — розповів Безуглий.
Активно знайомить українців зі світовою культурою споживання вина вітчизняний бренд “Коктебель”, додав Безуглий. Розвінчує міфи радянського сприйняття напою, запускаючи безліч медіапроектів з освітньою метою, пояснив він.
“Ми говоримо про сортові відмінності винограду і знайомимо споживача з найкращими поєднаннями страв до кожного з наших вин. Розкриваємо секрети виноробства і, найголовніше, вибудовуємо розуміння українського споживача, що вино - це традиційна складова обіду і вечері на кожен день. „Коктебель“ — це марка, яка дає розуміння своїх коренів і витоків, розуміння себе в сьогоднішньому світі, розуміння того, куди ми йдемо!” — зазначив Безуглий.
Як писав УНН, українські вина “Коктебель” отримали світове визнання.