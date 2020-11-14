Участвовал в тотализаторах: клуб Суперлиги разорвал контракт с ведущим бомбардиром

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 27938 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 55014 просмотра

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08:59 • 74431 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. БК “Черкасские Обезьяны” прекратили сотрудничество с воспитанником клуба — Александром Кобцем. Об этом говорится на сайте коллектива из Черкасс, передает УНН.

Руководство клуба пришло к такому решению из-за нарушения принципов этики и честной игры баскетболиста. Игрок участвовал в спортивных тотализаторах и манипулировал результатами матчей в сезоне.

“Нам сложно принимать это решение, но оно единственное рядом с желанием придерживаться принципов этики и честной игры. Клуб считает, что игрок — Александр Кобец участвовал в спортивных тотализаторах и манипулировал результатами матчей в нынешнем баскетбольном сезоне. Учитывая недопустимость, безнравственность и противозаконность подобных действий, клуб считает, что продолжать отношения с этим баскетболистом невозможно”, — говорится в сообщении" Черкасских Обезьян".

Также клуб пообещал передать всю имеющуюся информацию о действиях Кобца Комиссии по правовым отношениям Федерации баскетбола Украины и инициирует рассмотрение этого дела.

Отметим, что 24-летний Кобец в этом сезоне был лучшим скорером команды и шестым во всей Супрелиге. Он набирал по 16,8 очка при 3,3 подбора в среднем за 28 минут, проведенных на паркете.

Украинские Национальные Новости

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