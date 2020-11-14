Брав участь у тоталізаторах: клуб Суперліги розірвав контракт із провідним бомбардиром

Керівництво клубу прийшло до такого рішення через порушення принципів етики та чесної гри баскетболіста. Гравець брав участь у спортивних тоталізаторах і маніпулював результатами матчів у сезоні.

“Нам складно приймати це рішення, але воно є єдиноправильним поряд з бажанням дотримуватися принципів етики та чесної гри. Клуб вважає, що гравець — Олександр Кобець брав участь у спортивних тоталізаторах і маніпулював результатами матчів у нинішньому баскетбольному сезоні. З огляду на неприпустимість, аморальність та протизаконність подібних дій, клуб вважає, що продовжувати відносити із цим баскетболістом є неможливим”, — сказано у повідомленні “Черкаських Мавп”.

Також клуб пообіцяв передати всю наявну інформацію про дії Кобця до Комісії з правових відносин Федерації баскетболу України та ініціює розгляд цієї справи.

Відзначимо, що 24-річний Кобець цього сезону був найкращим скорером команди і шостим у всій Супрелізі. Він набирав по 16,8 очка при 3,3 підбирання в середньому за 28 хвилин, проведених на паркеті.