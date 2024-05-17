В рф беспилотники упали на предприятие росреестра фдку "флагман" в пролетарске. Один из них повредил лестницу к топливному резервуару. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Утром 15 мая в ростовской области рф на предприятии росреестра упали беспилотники на территории фдк "флагман" в городе пролетарск.

По информации, один из БпЛА чуть не попал в резервуар с топливом.

Сейчас отмечается, что дрон повредил лестницу к топливному резервуару.

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