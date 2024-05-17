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БпЛА впали на підприємство у ростовській області: пошкоджено сходи до паливного резервуару

БпЛА впали на підприємство у ростовській області: пошкоджено сходи до паливного резервуару

Київ • УНН

 • 25079 перегляди

Безпілотники впали на територію державного підприємства в російському пролетарську, пошкодивши сходи, що ведуть до паливного резервуару.

У рф безпілотники впали на підприємство росреєстру фдку"флагман" у пролетарську. Один з них пошкодив сходи до паливного резервуару. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Уранці 15 травня в ростовській області рф на підприємстві росреєстру впали безпілотники на території фдку "флагман" у місті пролетарськ.

За інформацією, один із БпЛА мало не потрапив у резервуар із паливом.

Зараз зазначається, що дрон пошкодив сходи до паливного резервуару.

Атака дронів на паливну базу в ростовській області рф: джерело заявило про операцію ГУР15.05.24, 10:39 • 17721 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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