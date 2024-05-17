БпЛА впали на підприємство у ростовській області: пошкоджено сходи до паливного резервуару
Київ • УНН
Безпілотники впали на територію державного підприємства в російському пролетарську, пошкодивши сходи, що ведуть до паливного резервуару.
У рф безпілотники впали на підприємство росреєстру фдку"флагман" у пролетарську. Один з них пошкодив сходи до паливного резервуару. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Уранці 15 травня в ростовській області рф на підприємстві росреєстру впали безпілотники на території фдку "флагман" у місті пролетарськ.
За інформацією, один із БпЛА мало не потрапив у резервуар із паливом.
Зараз зазначається, що дрон пошкодив сходи до паливного резервуару.
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