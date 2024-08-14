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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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БПЛА атаковали Воронежскую область: взрывы и пожар

БПЛА атаковали Воронежскую область: взрывы и пожар

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 23:28  •  1859 просмотра

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В ночь на 14 августа БПЛА атаковали Воронежскую область РФ. В Воронеже сообщают о пожаре, а в Борисоглебске прогремели взрывы, губернатор заявил об уничтожении нескольких дронов.

В ночь на среду, 14 августа, БПЛА атаковали Воронежскую область РФ. В Воронеже местные жители сообщают о пожаре после удара дронов. Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra, передает УНН.

Детали

Отмечается, что взрывы также прогремели и в городе Борисоглебске.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своей заметке в Telegram заявил о якобы уничтожении нескольких БПЛА. По его словам, информации о разрушениях на пострадавших нет.

Telegram-канал ВГЧК-ОГПУ пишет, что одной из вероятных целей атаки мог стать военный аэродром Балтимор.

У воронезькій області рф збито безпілотник, пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури29 июля 2024, 03:12 • 35206 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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