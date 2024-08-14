БПЛА атаковали Воронежскую область: взрывы и пожар
Киев • УНН
В ночь на 14 августа БПЛА атаковали Воронежскую область РФ. В Воронеже сообщают о пожаре, а в Борисоглебске прогремели взрывы, губернатор заявил об уничтожении нескольких дронов.
В ночь на среду, 14 августа, БПЛА атаковали Воронежскую область РФ. В Воронеже местные жители сообщают о пожаре после удара дронов. Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra, передает УНН.
Детали
Отмечается, что взрывы также прогремели и в городе Борисоглебске.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своей заметке в Telegram заявил о якобы уничтожении нескольких БПЛА. По его словам, информации о разрушениях на пострадавших нет.
Telegram-канал ВГЧК-ОГПУ пишет, что одной из вероятных целей атаки мог стать военный аэродром Балтимор.
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