Боевику "ДНР", который расстрелял супругов и ранил пограничника, дали пожизненное

"Добропольский районный суд Донецкой области к пожизненному заключению приговорил мужчину, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой ДНР", - сказал Лысенко.

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По его словам, установлено, что освобожденный из мест лишения свободы житель Донецкой области вступил в незаконные вооруженные формирования "ДНР" и, выполняя диверсионно-орозвидувальне задачи в поселке Водянское Донецкой области, отобрал у жителя его автомобиль, после чего несколькими выстрелами в голову убил владельца автомобиля и его жену и скрылся с места преступления.

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Вернувшись на подконтрольную Украине территорию во время проверки документов подозреваемый выстрелил в пограничника из пистолета ПМ, и только из-за вовремя оказанной медицинской помощи военнослужащий остался жив.

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Кроме того, у задержанного при осмотре было обнаружено 5 пистолетов ПМ и 10 ручных гранат.