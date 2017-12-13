Бойовику "ДНР", який розстріляв подружжя та поранив прикордонника, дали довічне
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Донецькій області до довічного ув'язнення засуджено бойовика "ДНР", який вбив подружжя та поранив українського прикордонника. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Добропільським районним судом Донецької області до довічного ув язнення засуджено чоловіка, який брав участь у незаконних збройних формуваннях так званої ДНР”, — сказав Лисенко.
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За його словами,встановлено, що звільнений з місць позбавлення волі мешканець Донеччини вступив до незаконних збройних формувань "ДНР" та виконуючи диверсійно-орозвідувальне завдання в селищі Водянське Донецької області, відібрав у мешканця його автомобіль, після чого кількома пострілами в голову вбив власника автомобіля та його дружину і зник з місця скоєння злочину
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Повернувшись на підконтрольну Україні територію під час перевірки документів підозрюваний вистрелив у прикордонника з пістолета ПМ, і лише через вчасно надану медичну допомогу військовослужбовець залишився живим.
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Крім того, у затриманого під час огляду було виявлено 5 пістолетів ПМ і 10 ручних гранат.