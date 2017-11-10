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Боевиков ДНР заочно приговорили к пожизненному заключению за убийство 16-летнего

Боевиков ДНР заочно приговорили к пожизненному заключению за убийство 16-летнего

Киев  •  УНН

 • 11791 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Донецкой области заочно приговорен к пожизненному заключению трех боевиков ДНР, которые в 2014 году замучили и убили 16-летнего краматорского школьника Степана Чубенко за его проукраинские взгляды. Об этом на своей странице в Facebook написал прокурор Донецкой областной прокуратуры Евгений Бондаренко, передает УНН.

"Трох боевиков террористической организации "ДНР" Дзержинским судом заочно приговорено к пожизненному лишению свободы, в 2014 году за активную проукраинскую позицию убили 16-летнего краматорского юношу", - написал Бондаренко.

Он напомнил, что с началом пророссийской агрессии в Украине в 2014 году С.Чубенко вместе с друзьями участвовал в митингах в поддержку целостности Украины, которые проводились в городе Краматорск.

По словам прокурора, также ребята носили воду, продукты, средства гигиены украинским военным, которые прибыли в город. Во время обстрела С.Чубенко помогал спускаться в хранилище людям пожилого возраста и детям, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, парень с городской площади сорвал флаг так называемой "Донецкой народной республики".

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"В начале июля 2014 С.Чубенко поехал к товарищу в Киев, 23 июля возвращался домой через город Донецк. На железнодорожном вокзале города Донецка был задержан боевики одной из пророссийских формирований. После чего несовершеннолетнего парня вывезли в один из поселков Донецкой области, где его со связанными руками и ногами зверски били, пытали.

Боевики предлагали перейти на их сторону, но сломать РЕБЕНКА им так и не удалось ", - отметил Бондаренко.

По его словам, 28 июля 2014 трое участников незаконных вооруженных формирований - Погодин В.В., Москалев Ю.А., Сухомлинов М.В., находясь в с. Горбачево-Михайловка Пролетарского района. Донецкой области решили убить похищенного юношу, подвели его к заранее вырытой в земле траншеи, поставили на колени лицом к ней и поочередно совершили 3 выстрела в область головы. В результате полученных огнестрельных ранений С.Чубенко скончался на месте.

 

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