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Бойовиків ДНР заочно засудили до довічного ув'язнення за вбивство 16-річного

Бойовиків ДНР заочно засудили до довічного ув'язнення за вбивство 16-річного

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. На Донеччині заочно засуджено до довічного ув'язення трьох бойовиків ДНР, які у 2014 році закатували та вбили 16-річного краматорського школяра Степана Чубенка за його проукраїнські погляди. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прокурор Донецької обласної прокуратури Євген Бондаренко, передає УНН.

“Трьох бойовиків терористичної організації „ДНР“ Дзержинським судом заочно засуджено до довічного позбавлення волі, які у 2014 році за активну проукраїнську позицію вбили 16-річного краматорського юнака”, написав Бондаренко.

Він нагадав, що з початком проросійської агресії в Україні у 2014 році С.Чубенко разом з друзями брав участь у мітингах на підтримку цілісності України, які проводилися в місті Краматорськ.

За словами прокурора, також хлопці носили воду, продукти, засоби гігієни українським військовим, які прибули в місто. Під час обстрілу С.Чубенко допомагав спускатися у сховище людям літнього віку та дітям, носив їм воду, коли місто опинилося відрізаним від водопостачання. Ризикуючи життям, хлопець з міської площі зірвав прапор так званої “Донецької народної республіки”.

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“На початку липня 2014 року С.Чубенко поїхав до товариша у Київ, 23 липня повертався додому через місто Донецьк. На залізничному вокзалі міста Донецька його затримали бойовики одного з проросійських формувань. Після чого неповнолітнього хлопця вивезли до одного з селищ Донецької області, де його зі зв’язаними руками та ногами по-звірячому били, катували.

Бойовики пропонували перейти на їхній бік, але зламати ДИТИНУ їм так і не вдалося”, — зазначив Бондаренко.

За його словами, 28 липня 2014 року троє учасників незаконних збройних формувань — Погодін В.В., Москальов Ю.А., Сухомлинов М.В., знаходячись у смт. Горбачево-Михайлівка Пролетарського району м. Донецька вирішили вбити викраденого юнака, підвели його до заздалегідь виритої у землі траншеї, поставили на коліна обличчям до неї та по черзі здійснили 3 постріли в область голови. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень С.Чубенко помер на місці.

 

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