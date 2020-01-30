Боевики сосредоточивают танки у линии соприкосновения в Донбассе - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Командование боевиков в ходе ротации осуществляет усиление мотострелковых подразделений танками и артиллерией, в частности, сосредоточивает танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки МОУ, передает УНН.
"Главное управление разведки сообщает о плановой ротации передовых подразделений соединений и частей 1 и 2 АК. В ходе ротации противник осуществляет усиление мотострелковых подразделений танками и артиллерией. В частности, оккупанты с нарушением договоренностей об установлении зон отвода тяжелого вооружения скрыто сосредоточивают танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения", - сказал Праута.
По его словам, ротации российско-оккупационных войск предшествовали интенсивные мероприятия боевой подготовки батальонных тактических групп с проведением стрельб, в том числе с отработкой перехода от обороны к наступлению.
Как сообщал УНН, на Донбассе боевики выдают за мирных жителей подготовленных в РФ снайперов.