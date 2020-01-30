Бойовики зосереджують танки біля лінії зіткнення на Донбасі - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Командування бойовиків у ході ротації здійснює посилення мотострілецьких підрозділів танками та артилерією, зокрема, зосереджує танки, самохідні артилерійські установки і ракетні системи залпового вогню поблизу лінії зіткнення. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута з посиланням на дані Головного управління розвідки МОУ, передає УНН.
"Головне управління розвідки повідомляє про планову ротацію передових підрозділів з’єднань і частин 1 та 2 АК. У ході ротації противник здійснює посилення мотострілецьких підрозділів танками та артилерією. Зокрема, окупанти з порушенням домовленостей про встановлення зон відведення важкого озброєння приховано зосереджують танки, самохідні артилерійські установки і ракетні системи залпового вогню поблизу лінії зіткнення", - сказав Праута.
З його слів, ротації російсько-окупаційних військ передували інтенсивні заходи бойової підготовки батальйонних тактичних груп з проведенням стрільб, у тому числі з відпрацюванням переходу від оборони до наступу.
Як повідомляв УНН, на Донбасі бойовики видають за мирних жителів підготовлених у РФ снайперів.