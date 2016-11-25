Боевики снова обстреляли контрольный пост "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вчера, 24 ноября незаконные вооруженные формирования вновь совершили обстрел контрольного поста "Марьинка". В результате обстрелов пропускные операции через КПВВ "Марьинка" временно приостанавливались. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Вчера в 15:30 ч. незаконные вооруженные формирования вновь совершили обстрел контрольного поста" Марьинка ". В целях сохранения жизни граждан и персонала пограничного ведомства пропускные операции через КПВВ " Марьинка " на дорожном коридоре " Донецк-Курахово " временно приостанавливались ", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 420 автомобилей.