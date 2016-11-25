Бойовики знову обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”

"Учора о 15:30 год. незаконні збройні формування знову здійснили обстріл контрольного поста “Мар’їнка”. З метою збереження життя громадян та персоналу прикордонного відомства пропускні операції через КПВВ “Мар’їнка”, що на дорожньому коридорі “Донецьк-Курахове”, тимчасово призупинялися", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 420 автівок.