Бойовики знову обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Учора, 24 листопада незаконні збройні формування знову здійснили обстріл контрольного поста “Мар’їнка”. В результаті обстрілів пропускні операції через КПВВ “Мар’їнка” тимчасово призупинялися. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Учора о 15:30 год. незаконні збройні формування знову здійснили обстріл контрольного поста “Мар’їнка”. З метою збереження життя громадян та персоналу прикордонного відомства пропускні операції через КПВВ “Мар’їнка”, що на дорожньому коридорі “Донецьк-Курахове”, тимчасово призупинялися", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 420 автівок.