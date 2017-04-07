Боевики сорвали разведения сил и средств в Станице Луганской

"На луганском направлении вчера боевые действия велись во второй половине дня, противник четыре раза нарушил режим тишины в Станично-Луганском районе, один раз в поселке Крымское и трижды в Попаснянском районе, при этом враг не применял тяжелого вооружения. Учитывая то, что оккупанты обстреляли район потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской, разведение сорвано, и в ближайшее время проводиться не будет", - сказал он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО пятеро украинских военных получили ранения.