Боевики сорвали разведения сил и средств в Станице Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Боевики обстреляли район потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской, сорвав процесс разведения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко, передает УНН.
"На луганском направлении вчера боевые действия велись во второй половине дня, противник четыре раза нарушил режим тишины в Станично-Луганском районе, один раз в поселке Крымское и трижды в Попаснянском районе, при этом враг не применял тяжелого вооружения. Учитывая то, что оккупанты обстреляли район потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской, разведение сорвано, и в ближайшее время проводиться не будет", - сказал он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО пятеро украинских военных получили ранения.