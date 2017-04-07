Бойовики зірвали розведення сил і засобів у Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Бойовики обстріляли район потенційного розведення сил і засобів у Станиці Луганській, зірвавши процес розведення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Андрій Лисенко, передає УНН.
“На луганському напрямку вчора бойові дії велися у другій половині дня, противник чотири рази порушив режим тиші у Станично-Луганському районі, один раз в селищі Кримське і тричі в Попаснянському районі, при цьому ворог не застосовував важкого озброєння. З огляду на те, що окупанти обстріляли район потенційного розведення сил і засобів у Станиці Луганській, розведення зірване, і найближчим часом проводитися не буде”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО п’ятеро українських військових зазнали поранень.