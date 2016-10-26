Боевики застрелили 36 мирных жителей на западе Афганистана

Как отмечается, это произошло во вторник вечером.

При этом, по данным ВВС, три десятка человек были похищены и убиты боевиками, связанными с группировкой "Исламское государство".

Напомним, на днях девять боевиков "Исламского государства" ликвидировали в Афганистане.