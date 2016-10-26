Боевики застрелили 36 мирных жителей на западе Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. По меньшей мере 36 мирных жителей были застрелены боевиками в провинции Гор на западе Афганистана. Эту информацию в среду подтвердил губернатор провинции, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Как отмечается, это произошло во вторник вечером.
При этом, по данным ВВС, три десятка человек были похищены и убиты боевиками, связанными с группировкой "Исламское государство".
Напомним, на днях девять боевиков "Исламского государства" ликвидировали в Афганистане.