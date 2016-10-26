Бойовики застрелили 36 мирних жителів на заході Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Щонайменше 36 мирних жителів були застрелені бойовиками в провінції Гор на заході Афганістану. Цю інформацію в середу підтвердив губернатор провінції, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Як зазначається, це сталося у вівторок ввечері.
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При цьому, за даними ВВС, три десятки людей були викрадені і вбиті бойовиками, пов’язаними з угрупованням “Ісламська держава”.
Нагадаємо, днями дев’ятьох бойовиків “Ісламської держави” ліквідовано в Афганістані.