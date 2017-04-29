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Боевики в сутки 70 раз обстреляли силы АТО - штаб

Киев • УНН

 • 9858 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 70 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

 

Боевики в сутки 70 раз обстреляли силы АТО - штаб

Отмечают, что за минувшие сутки двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли , еще шестеро - получили ранения.

"На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов различных систем противник накрывал опорные пункты в районе Красногоровки. Минометы калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие враг применял по позициям вблизи Водяного. По защитника Гнутово противник бил с 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев вблизи Павлополь враг обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а рядом Широкино - из вооружения БМП и БТР. По позициям в Лебединским и Старогнатовка вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по опорным пунктам вблизи Талаковка и Новотроицкого - из под ствольных гранатометов и стрелкового оружия ", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Донецком направлении, по артиллерии калибра 152-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по опорным пунктам рядом Троицкого. Минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы противник применял по позициям вблизи Авдеевки. С минометов калибра 120-мм и 82-мм бил по опорным пунктам вблизи Луганского. Из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по защитникам населенного пункта Пески, а с 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Верхнеторецком. С противотанковых гранатометов обстреливал позиции вблизи Зайцева, кроме того, на данном участке действовали вражеские снайперы ", - добавили в штабе.

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Отмечают, что на Луганском направлении, по позициям рядом Новозвановка противник применял артиллерию калибра 122-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Огнем минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг накрывал защитников Новоалександровки, а с 82-миллиметровых минометов бил по защитниках Новотошкивкы. Из 120-миллиметровых минометов подразделения российско-оккупационных войск били по опорным пунктам рядом населенных пунктов Орехово, Нижнее и Екатериновка. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливал защитников Попасной, станицы Луганской и Валуйского, а из автоматических гранатометов - защитников Крымского.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

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