Боевики в сутки 45 раз нарушили режим "тишины" в зоне АТО - штаб

Сообщают, что за минувшие сутки четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

"На Приморском направлении, по морским пехотинцам в районе Водяного, противник бил из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Минометы калибра 82-мм использовал в районе Красногоровки. Вооружение БТР, противотанковые гранатометы и пулеметы больших калибров применял по защитникам Павлополь. По защитниках Широкино враг вел огонь из вооружения БМП, а под Гнутово и Талаковка морских пехотинцев обстреливал из стрелкового оружия ", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Донецком направлении, под огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Авдеевки, Каменки и зайцев. Опорные пункты в районе Верхнеторецком противник обстрелял из 82-миллиметровых минометов, а защитников опытно - из пулеметов крупного калибра. По позициям близ населенного пункта Пески враг открывал огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, защитников Крымского и Катериновки подразделения российско-оккупационных войск накрывали огнем из минометов калибра 120-мм и гранатометов. Защитников Попасной противник обстреливал из гранатометов, а защитников Станицы Луганской - из стрелкового оружия.