Бойовики за добу 45 разів порушили режим "тиші" в зоні АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 45 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Повідомляють, що за минулу добу чотири військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення.
“На Приморському напрямку, по морських піхотинцях у районі Водяного, противник бив з мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Міномети калібру 82-мм використав у районі Красногорівки. Озброєння БТР, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів застосовував по оборонцях Павлополя. По захисниках Широкиного ворог вів вогонь з озброєння БМП, а під Гнутовим та Талаківкою морських піхотинців обстрілював зі стрілецької зброї,” — вказали у прес-центрі АТО.
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“На Донецькому напрямку, під вогнем мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів опинились оборонці Авдіївки, Кам’янки та Зайцевого. Опорні пункти в районі Верхньоторецького противник обстріляв з 82-міліметрових мінометів, а захисників Опитного — з кулеметів великого калібру. По позиціях поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів,” — додали в штабі.
Зазначають, що на Луганському напрямку, захисників Кримського та Катеринівки підрозділи російсько-окупаційних військ накривали вогнем з мінометів калібру 120-мм та гранатометів. Оборонців Попасної противник обстрілював з гранатометів, а захисників Станиці Луганської — зі стрілецької зброї.