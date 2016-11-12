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15 марта, 19:03 • 109393 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150171 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127384 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120644 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107051 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102545 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97316 просмотра

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Боевики за день 43 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе

Боевики за день 43 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе

Киев • УНН

 • 7492 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Боевики с полуночи до 18 часов 43 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"С полуночи и до 18 часов 12 ноября враг активно использовал артиллерию и гранатометы... В целом за указанный период произошло 43 обстрела", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на мариупольском направлении украинские позиции дважды были обстреляны из 152-миллиметровой артиллерии в районе Марьинки. "Из минометов различных калибрав - Широкино, Водяное, Талаковка, Красногоровку. С гранатометов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики вели огонь по Лебединскому, Водяному, Павлополю, Широкино, Тарамчуку, Талаковке. Наши позиции в районе Широкино и Павлополя обстрелял и снайпер", - добавили в штабе.

На луганском направлении, по данным пресс-центра АТО, с 122-миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по Новозванивке и Троицкому, а из минометов, гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому, Новозвановке, Малиновому и Новоалександровке.

Указано также, что на донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Тоненькое, из минометов различных калибров - Авдеевку.

Напомним, в районе Мариуполя начался очередной артобстрел боевиков.

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