Боевики за день 43 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Боевики с полуночи до 18 часов 43 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"С полуночи и до 18 часов 12 ноября враг активно использовал артиллерию и гранатометы... В целом за указанный период произошло 43 обстрела", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на мариупольском направлении украинские позиции дважды были обстреляны из 152-миллиметровой артиллерии в районе Марьинки. "Из минометов различных калибрав - Широкино, Водяное, Талаковка, Красногоровку. С гранатометов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики вели огонь по Лебединскому, Водяному, Павлополю, Широкино, Тарамчуку, Талаковке. Наши позиции в районе Широкино и Павлополя обстрелял и снайпер", - добавили в штабе.
На луганском направлении, по данным пресс-центра АТО, с 122-миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по Новозванивке и Троицкому, а из минометов, гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому, Новозвановке, Малиновому и Новоалександровке.
Указано также, что на донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Тоненькое, из минометов различных калибров - Авдеевку.
Напомним, в районе Мариуполя начался очередной артобстрел боевиков.