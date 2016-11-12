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Бойовики за день 43 рази обстріляли українські позиції на Донбасі

Бойовики за день 43 рази обстріляли українські позиції на Донбасі

Київ • УНН

 • 7492 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Бойовики з опівночі до 18 години 43 рази обстріляли українські позиції на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"З опівночі і до 18 години 12 листопада ворог активно використовував артилерію та гранатомети... Загалом за вказаний період відбулося 43 обстріли", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на маріупольському напрямку українські позиції двічі було обстріляно з 152-міліметрової артилерії в районі Мар’їнки. "З мінометів різних калібрав – Широкине, Водяне, Талаківку, Красногорівку. З гранатометів різних типів, озброєння БМП та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Лебединському, Водяному, Павлополю, Широкиному, Тарамчуку, Талаківці. Наші позиції в районі Широкиного та Павлополя обстріляв і снайпер", - додали у штабі.

На луганському напрямку, за даними прес-центру АТО, з 122-міліметрової артилерії бойовики вели вогонь по Новозванівці та Троїцькому, а з ммінометів, гранатометів та стрілецької зброї – по Кримському, Новозванівці, Малиновому та Новоолександрівці.

Вказано також, що на донецькому напрямку зі 122-міліметрової артилерії обстріляли Тоненьке, з мінометів різних калібрів – Авдіївку.

Нагадаємо, у районі Маріуполя розпочався черговий артобстріл бойовиків.

Українські Національні Новини

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