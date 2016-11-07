Боевики с начала суток 26 раз обстреляли силы АТО - штаб

"С полуночи и до 18 часов в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 26 случаев открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины. На Мариупольском направлении состоялось 14 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО, 6 ноября, российско-сепаратистские войска 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных .