Боевики с начала суток 26 раз обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО боевики 26 раз обстреляли позиции сил АТО, причем половина из них на мариупольском направлении, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"С полуночи и до 18 часов в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 26 случаев открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины. На Мариупольском направлении состоялось 14 обстрелов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по данным штаба АТО, 6 ноября, российско-сепаратистские войска 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных .