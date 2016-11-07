Бойовики з початку доби 26 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО бойовики 26 разів обстріляли позиції сил АТО, при чому половина з них на маріупольському напрямку, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"З опівночі і до 18 години в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 26 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України. На Маріупольському напрямку відбулось 14 обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО, 6 листопада, російсько-сепаратистські війська 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.