Боевики из ОРДЛО учатся в российской артиллерийской академии - Фриз

"Очередное разоблачение причастности Российской Федерации к военной поддержке так называемых "ДНР/ЛНР". Михайловская военная артиллерийская академия, которая находится в Санкт-Петербурге, проводит курсы повышения квалификации для боевиков 7 омсбр Второго армейского корпуса "ЛНР". Убедительные свидетельства для международных судов захватнических действий Кремля", - отметила Фриз в Facebook.

По ее словам, также есть основания утверждать, что Михайловская академия отправляла своих слушателей в ОРДЛО, по крайней мере в 2015-2016 годах, для учений и отработки новой тактики использования артиллерии.

"В связи с этим буду обращаться в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить уголовные дела против руководства Михайловской военной академии и объявления в международный розыск, в частности: Баканеева Сергея Анатольевича, Егорова Олега Валерьевича, Буга Сергея Васильевича, Колпакова Михаила Ивановича", - заявила она.

Напомним, Украина передала в ПА НАТО доклад по разработке РФ биологического и химического оружия.