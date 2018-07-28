Бойовики з ОРДЛО навчаються у російській артилерійській академії - Фріз
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Бойовики з окупованого Донбасу проходять навчання у російській артилерійській академії. Про це заявила голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, передає УНН.
"Чергове викриття причетності Російської Федерації до військової підтримки так званих "ДНР/ЛНР". Михайлівська військова артилерійська академія, що знаходиться в Санкт-Петербурзі, проводить курси підвищення кваліфікації для бойовиків 7 ОМСБр Другого армійського корпусу "ЛНР". Переконливі свідчення для міжнародних судів загарбницьких дій Кремля", - зазначила Фріз у Facebook.
З її слів, також є підстави стверджувати, що Михайлівська академія відправляла своїх слухачів в ОРДЛО, принаймні у 2015-2016 роках, для навчань та відпрацювання нової тактики використання артилерії.
"У зв’язку з цим звертатимусь до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України з проханням порушити кримінальні справи проти керівництва Михайлівської військової академії та оголошення у міжнародний розшук, зокрема: Баканєєва Сергія Анатолійовича, Єгорова Олега Валерійовича, Буга Сергія Васильовича, Колпакова Михайла Івановича", - заявила вона.
Нагадаємо, Україна передала у ПА НАТО доповідь щодо розробки РФ біологічної та хімічної зброї.