Боевики с ночи обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Незаконные вооруженные формирования с полуночи совершили три обстрелы позиций Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 12:00 враг совершил три обстрелы оборонительных позиций украинских защитников на Донецком направлении ... Потерь в результате боевых действий среди наших защитников с начала текущих суток нет", - сказал представитель Минобороны.
По словам Гуцуляка, в 07:30 оккупанты вели огонь из гранатометов в сторону наших защитников в районе Опытного. Также они, отметил он, применили пехотное вооружение и стрелковое оружие вблизи Водяного и Песков. "Причем защитники Водяного зафиксировали вражеский обстрел из миномета калибра 82 мм. Оккупанты выпустили 5 мин", - уточнил он.
В то же время, как отметил Гуцуляк, обстановка на линии фронта контролируемая украинскими военными из состава Объединенных сил.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям наших войск. Вследствие обстрелов двое наших бойцов были ранены.