Бойовики з ночі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів і мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування з опівночі здійснили три обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“З початку цієї доби станом на 12:00 ворог здійснив три обстріли оборонних позицій Українських захисників на Донецькому напрямку... Втрат внаслідок бойових дій серед наших захисників від початку поточної доби немає”, — сказав речник Міноборони.
За словами Гуцуляка, о 07:30 окупанти вели вогонь з гранатометів в бік наших оборонців в районі Опитного. Також вони, зазначив він, застосували піхотне озброєння та стрілецьку зброю поблизу Водяного та Пісків. “Причому захисники Водяного зафіксували ворожий обстріл з міномету калібру 82 мм. Окупанти випустили 5 мін”, — уточнив він.
Водночас, як наголосив Гуцуляк, обстановка на лінії фронту є контрольованою українськими військовими зі складу Об’єднаних сил.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Внаслідок обстрілів двох наших бійців було поранено.