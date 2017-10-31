Боевики из минометов обстреляли жилые кварталы Водяного

Вследствие обстрелов получил ранение один наш военнослужащий. Кроме того, в Водяное из минометов калибра 120 мм были обстреляны жилые кварталы.

"Если раньше противник меньше стрелял по гражданским домам в светлое время суток, то сейчас пренебрегая минского договоренностями достаточно часто применяет минометы как калибра 82 мм, так и 120 мм. Бьют все чаще не только по позициям, но и по жилым кварталам," - рассказал заместитель командира батальона по морально-психологического обеспечения майор Владимир Авдеев.

Бойцы, которые выполняют задачи непосредственно на первой линии обороны, констатируют, что свист пуль слышать постоянно, поэтому каждую минуту нужно быть начеку.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный получил ранения, погибших среди военных Вооруженных сил Украины нет.