Боевики из минометов обстреляли жилые кварталы Водяного

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16149 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76411 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138940 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110483 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112475 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109878 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102250 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106386 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103068 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149452 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики из минометов обстреляли жилые кварталы Водяного

Боевики из минометов обстреляли жилые кварталы Водяного

Киев  •  УНН

 • 7793 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. На Приморском направлении с вчерашние сутки под обстрелами вражеских гранатометов и стрелкового оружия оказались укрепления украинских защитников вблизи Марьинки, а крупнокалиберных пулеметов - на подступах к Водяного и Старогнатовка,

Вследствие обстрелов получил ранение один наш военнослужащий. Кроме того, в Водяное из минометов калибра 120 мм были обстреляны жилые кварталы.

"Если раньше противник меньше стрелял по гражданским домам в светлое время суток, то сейчас пренебрегая минского договоренностями достаточно часто применяет минометы как калибра 82 мм, так и 120 мм. Бьют все чаще не только по позициям, но и по жилым кварталам," - рассказал заместитель командира батальона по морально-психологического обеспечения майор Владимир Авдеев.

Бойцы, которые выполняют задачи непосредственно на первой линии обороны, констатируют, что свист пуль слышать постоянно, поэтому каждую минуту нужно быть начеку.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный получил ранения, погибших среди военных Вооруженных сил Украины нет.

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