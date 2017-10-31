Бойовики з мінометів обстріляли житлові квартали Водяного
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Приморському напрямку за вчорашню добу під обстрілами ворожих гранатометів і стрілецької зброї опинилися укріплення українських захисників поблизу Мар’їнки, а великокаліберних кулеметів – на підступах до Водяного і Старогнатівки,
Внаслідок обстрілів зазнав поранення один наш військовослужбовець. Крім того, у Водяному з мінометів калібру 120 мм були обстріляні житлові квартали.
"Якщо раніше противник менше стріляв по цивільним будинкам у світлу пору доби, то зараз нехтуючи Мінськими домовленостями досить часто застосовує міномети як калібру 82 мм, так і 120 мм. Б’ють все частіше не тільки по позиціям, а й по житловим кварталам," - розповів заступник командира батальйону з морально-психологічного забезпечення майор Володимир Авдєєв.
Бійці, які виконують завдання безпосередньо на першій лінії оборони, констатують, що свист куль чути постійно, тому щохвилини потрібно бути напоготові.
Як повідомляв УНН, минулої доби у зоні проведення АТО один український військовий отримав поранення, загиблих серед військових Збройних сил України немає.