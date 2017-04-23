Боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции в Станице Луганской

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16103 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76318 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138906 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110470 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112462 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109869 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102243 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106385 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103067 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149441 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции в Станице Луганской

Боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции в Станице Луганской

Киев  •  УНН

 • 8387 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики 5 раз обстреливали украинских военных на Луганском направлении, в частности из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в Станице Луганской. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"На Луганском направлении боевики нарушили режим тишины 5 раз, в том числе один раз - с применением минометов. В Станично-Луганском после полудня боевики провели две краткосрочные вооруженные провокации вблизи села Валуйское, после захода солнца обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в Станице Луганской", - сказал О.Мотузяник.

По его словам, вечером в Папаснянского районе боевики выпустили более 15 мин по опорному пункту ВСУ в Катериновке, а также обстреляли украинских военных из пулемета.

Как сообщал УНН, на донецком направлении боевики нарушили "режим тишины" 28 раз.

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