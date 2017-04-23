Боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции в Станице Луганской

"На Луганском направлении боевики нарушили режим тишины 5 раз, в том числе один раз - с применением минометов. В Станично-Луганском после полудня боевики провели две краткосрочные вооруженные провокации вблизи села Валуйское, после захода солнца обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в Станице Луганской", - сказал О.Мотузяник.

По его словам, вечером в Папаснянского районе боевики выпустили более 15 мин по опорному пункту ВСУ в Катериновке, а также обстреляли украинских военных из пулемета.

Как сообщал УНН, на донецком направлении боевики нарушили "режим тишины" 28 раз.