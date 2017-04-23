Бойовики з гранатометів обстріляли українські позиції у Станиці Луганській

"На Луганському напрямку бойовики порушили режим тиші 5 разів, у тому числі один раз – із застосуванням мінометів. У Станично-Луганському після опівдня бойовики провели дві короткотривалі збройні провокації поблизу села Валуйське, після заходу сонця обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї українські позиції у Станиці Луганській», - сказав О.Мотузяник.

За його словами, надвечір у Папаснянському районі бойовики випустили понад 15 мін по опорному пункту ЗСУ у Катеринівці, а також обстріляли українських військових з кулемета.

Як повідомляв УНН, на донецькому напрямку бойовики порушили "режим тиші" 28 разів.