Боевики утром обстреляли авто пограничников у КПВВ "Майорское"

"Сегодня утром, около 6:00 во время доставки смены пограничных нарядов Краматорского отряда в т.н. "нулевого" блокпоста на направлении КПВВ "Майорское" со стороны временно неконтролируемой территории Украины начался обстрел из стрелкового оружия. В результате одна из пуль 7.62 мм попала в лобовое стекло автомобиля. Однако стекло выдержало и пограничники из состава ООС не пострадали", - написал он.



Слободян добавил, что всего за время российской агрессии против Украины бронированные "кугуар" спасли жизни уже не менее 15 пограничникам.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 29 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз с запрещенного минскими договоренностями вооружения.