Бойовики вранці обстріляли авто прикордонників біля КПВВ "Майорське"

"Сьогодні вранці, близько 6 години під час доставки зміни прикордонних нарядів Краматорського загону до т.з. "нульового" блокпосту на напрямку КПВВ "Майорське" з боку тимчасово неконтрольованої території України розпочався обстріл зі стрілецької зброї. В результаті одна із куль 7.62 мм влучила в лобове скло автомобіля. Однак скло витримало і прикордонники зі складу ООС не постраждали", - написав він.



Слободян додав, що загалом за час російської агресії проти України броньовані "Кугуари" врятували життя вже щонайменше 15 прикордонникам.



Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 29 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.