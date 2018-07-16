Бойовики вранці обстріляли авто прикордонників біля КПВВ "Майорське"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Незаконні збройні формування сьогодні вранці обстріляли зміну прикордонного наряду Краматорського загону, які рухалися в напрямку контрольного пропускного пункту в’їзду-виїзду "Майорське". Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.
"Сьогодні вранці, близько 6 години під час доставки зміни прикордонних нарядів Краматорського загону до т.з. "нульового" блокпосту на напрямку КПВВ "Майорське" з боку тимчасово неконтрольованої території України розпочався обстріл зі стрілецької зброї. В результаті одна із куль 7.62 мм влучила в лобове скло автомобіля. Однак скло витримало і прикордонники зі складу ООС не постраждали", - написав він.
Слободян додав, що загалом за час російської агресії проти України броньовані "Кугуари" врятували життя вже щонайменше 15 прикордонникам.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 29 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.