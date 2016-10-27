Боевики впервые с момента разведения сил нарушили "режим тишины" в Золотом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Боевики нарушили "режим тишины" в Золотом, несмотря на разведение сил и средств украинской армии и НЗФ на этом участке. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Оккупанты нарушили режим тишины в Золотом впервые с момента разведения сил и средств украинской армии и НЗФ. Боевые действия за прошедшие сутки велись по всему фронту, за исключением Станично-Луганского района. Основные, как и в прошедшие недели велись в Попаснянском районе - Новозвановке, Новоалександровке и Троицком. Украинские войска открывали огонь ", - сообщил он.
Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 15 вражеских обстрелов, из них 1 был из тяжелого вооружения.