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Бойовики вперше з часу розведення сил порушили "режим тиші" в Золотому

Бойовики вперше з часу розведення сил порушили "режим тиші" в Золотому

Київ • УНН

 • 7282 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Бойовики порушили “режим тиші” у Золотому, незважаючи на розведення сил і засобів української армії та НЗФ на цій ділянці. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Окупанти порушили режим тиші у Золотому вперше з часу розведення сил і засобів української армії та НЗФ. Бойові дії минулої доби велися по всьому фронту, за винятком Станично-Луганського району. Основні, як і в минули тижні велися у Попаснянському районі — Новозванівці, Новоолександрівці та Троїцькому. Українські війська відкривали вогонь у відповідь”, — повідомив він.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів, з них 1 був з важкого озброєння.

Українські Національні Новини

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