Боевики выпустили восемь мин по позициям ОС у Крымского
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования выпустили восемь мин из минометов по позициям Объединенных сил у Крымского Луганской области. Об этом сегодня сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода до 11 часов враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций подразделений Объединенных сил неподалеку от Крымского, выпустив 8 мин", - рассказал Праута.
Представитель Минобороны также отметил, что потерь в рядах наших защитников нет, а ситуация вполне контролируемая украинским подразделениями.
Напомним, боевики 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Все нарушения режима тишины противник совершил с наступлением темноты.