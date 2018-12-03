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Бойовики випустили вісім мін по позиціях ОС біля Кримського

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Незаконні збройні формування випустили вісім мін з мінометів по позиціях Об’єднаних сил біля Кримського Луганської області. Про це сьогодні повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.

"Від початку цієї доби до 11-ї години ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм позицій підрозділів Об’єднаних сил неподалік Кримського, випустивши 8 мін", - розповів Праута.

Речник Міноборони також наголосив, що втрат у лавах наших захисників немає, а ситуація цілком контрольована українськими підрозділами.

Нагадаємо, бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Всі порушення режиму тиші противник здійснив з настанням темряви.

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