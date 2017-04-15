Боевики выпустили более 60 мин по позициям ВСУ на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики выпустили более 60 мин разного калибра по позициям украинских военных на донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
“На донецком направлении интенсивность вражеского огня держится на том же уровне, что и в последние дни. Боевики там неоднократно применяли минометы. В частности, три минометных обстрела произошли в Верхнеторецком, два — в Авдеевке и один — в Зайцево. По позициям украинских военнослужащих были выпущены более 60 мин разного калибра”, - сказал А.Лысенко.
Он также отметил, что в Песках и Опытном оккупанты открывали огонь исключительно из легкого вооружения, а в районе Светлодарской дуги вчера было тихо.
“Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 17 обстрелов, шесть из них — из минометов”, — добавил спикер.
Напомним, 13 апреля на донецком направлении произошло 19 обстрелов позиций сил АТО, в том числе пять — из тяжелого вооружения.