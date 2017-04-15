Боевики выпустили более 60 мин по позициям ВСУ на донецком направлении

“На донецком направлении интенсивность вражеского огня держится на том же уровне, что и в последние дни. Боевики там неоднократно применяли минометы. В частности, три минометных обстрела произошли в Верхнеторецком, два — в Авдеевке и один — в Зайцево. По позициям украинских военнослужащих были выпущены более 60 мин разного калибра”, - сказал А.Лысенко.

Он также отметил, что в Песках и Опытном оккупанты открывали огонь исключительно из легкого вооружения, а в районе Светлодарской дуги вчера было тихо.

“Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 17 обстрелов, шесть из них — из минометов”, — добавил спикер.

Напомним, 13 апреля на донецком направлении произошло 19 обстрелов позиций сил АТО, в том числе пять — из тяжелого вооружения.