Бойовики випустили понад 60 мін по позиціях ЗСУ на донецькому напрямку

“На донецькому напрямку інтенсивність вогню ворога тримається на тому ж рівні, що й в останні дні. Бойовики там неодноразово застосували міномети. Зокрема, три мінометні обстріли відбулися у Верхньоторецькому, два — в Авдіївці та один — у Зайцевому. По позиціях українських військовослужбовців було випущено більше 60 мін різного калібру”, — сказав А.Лисенко.

Він також зазначив, що в Пісках та Опитному окупанти відкривали вогонь виключно з легкого озброєння, а в районі Світлодарської дуги вчора було тихо.

“Усього минулої доби на донецькому напрямку відбулося 17 обстрілів, шість із них — із мінометів”, — додав речник.

Нагадаємо, 13 квітня на донецькому напрямку сталося 19 обстрілів позицій сил АТО, зокрема п’ять із важкого озброєння.